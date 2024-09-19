«Глубоко сожалею». Угрожавший учительнице челябинец принес публичные извинения

Полицейские оперативно установили личность мужчины. Правоохранители составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Дело рассмотрит районный суд. Ближайшую ночь челябинец проведет в полицейском отделении.

«За совершение мелкого хулиганства правонарушитель ответит по всей строгости закона — ему грозит до 15 суток административного ареста», — написала Волк и добавила, что у него будет время подумать о своем поступке.

«Приношу свои извинения учителю урока математики, директору и всем, кто там присутствовал <…> Глубоко сожалею о своих действиях, прошу простить, понять и помиловать», — заявил на камеру задержанный.

Ранее он ворвался в кабинет математики, где учился его сын, и оскорбил учительницу. Мужчина заявил, что она «пойдет пинком» из школы. Позже за педагога заступились в Министерстве образования Челябинской области.