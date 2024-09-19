Министр образования Челябинской области заступился за оскорбленную учительницу

Агрессивное поведение в отношении педагогов недопустимо, заявил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, комментируя ЧП с оскорблением учительницы в одной из школ Челябинска. Заявление главы ведомства опубликовали в Telegram-канале .

Отец одного из учеников ворвался в класс и пригрозил преподавателю физической расправой, министр назвал эту ситуацию чрезвычайной.

«Учителя работают с детьми, с нашим будущим, это непростой труд с высокой степенью ответственности. Подобное поведение по отношению к представителям педагогической профессии недопустимо <…> Мы всегда будем защищать педагогов и жестко реагировать на подобные случаи», — заявил Литке.

Он отметил, что цель министерства — защищать интересы учителей и не допускать подобного вмешательства в учебные процессы в будущем. Литке пообещал оказать пострадавшему педагогу необходимую помощь и поддержку.