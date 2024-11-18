Главврач больницы на Камчатке, требовавший делиться премией, попал под уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против бывшего главврача Мильковской районной больницы на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, мужчина незаконно требовал от одной из подчиненных отдавать ему часть премии. В общей сложности он получил таким образом 35 тысяч рублей. Подозреваемого арестовали.

Ранее в суд передали дело против главного врача Орехово-Зуевской областной больницы. Его обвинили в попытке получения отката от знакомого бизнесмена за госконтракт на ремонт в медицинском учреждении.

Однако предприниматель в ответ на такое предложение обратился в подмосковное управление ФСБ, и врача вскоре задержали.