Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против бывшего главврача Мильковской районной больницы на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
По данным следствия, мужчина незаконно требовал от одной из подчиненных отдавать ему часть премии. В общей сложности он получил таким образом 35 тысяч рублей. Подозреваемого арестовали.
Ранее в суд передали дело против главного врача Орехово-Зуевской областной больницы. Его обвинили в попытке получения отката от знакомого бизнесмена за госконтракт на ремонт в медицинском учреждении.
Однако предприниматель в ответ на такое предложение обратился в подмосковное управление ФСБ, и врача вскоре задержали.
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Главврач больницы на Камчатке, требовавший делиться премией, попал под уголовное дело
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