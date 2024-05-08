Главврач больницы Подмосковья попался на крупной взятке | 360°

Криминал 08 мая 2024, 12:51 Главврач больницы Подмосковья попался на крупной взятке СК передал в суд дело о взятке главврача Орехово-Зуевской больницы РИА «Новости»

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Уголовное дело главного врача Орехово-Зуевской областной больницы и депутата муниципального парламента поступило в суд. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, медик попался на попытке получения отката от предпринимателя по госконтракту.

По данным ведомства, в феврале 2023 года главврач предложил знакомому бизнесмену сделку для проведения ремонта в больнице. В качестве вознаграждения обвиняемый запросил 25% от сумму государственного контракта.

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Предприниматель сообщил о предложении в региональное управление ФСБ. В результате силовики организовали оперативный эксперимент. В конце августа предприниматель принес главному врачу муляж в виде пачки в 1,5 миллиона рублей. После передачи «денег» медика задержали.

Свою вину врач признал и дал признательные показания. Теперь к рассмотрению материалов дела с обвинительным заключением прокуратуры рассмотрит суд.

В минувший вторник, 7 мая, силовики Башкирии задержали по делу о получении взятки министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова.

Глава региона Радий Хабиров освободил чиновника от занимаемой должности. Он подчеркнул, что окажет необходимую помощь правоохранителям, что очистить органы власти от недобросовестных сотрудников.