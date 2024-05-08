Главврач больницы Подмосковья попался на крупной взятке | 360°

08 мая 2024, 12:51
Главврач больницы Подмосковья попался на крупной взятке
СК передал в суд дело о взятке главврача Орехово-Зуевской больницы
Уголовное дело главного врача Орехово-Зуевской областной больницы и депутата муниципального парламента поступило в суд. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, медик попался на попытке получения отката от предпринимателя по госконтракту.
По данным ведомства, в феврале 2023 года главврач предложил знакомому бизнесмену сделку для проведения ремонта в больнице. В качестве вознаграждения обвиняемый запросил 25% от сумму государственного контракта.
Реклама
Предприниматель сообщил о предложении в региональное управление ФСБ. В результате силовики организовали оперативный эксперимент. В конце августа предприниматель принес главному врачу муляж в виде пачки в 1,5 миллиона рублей. После передачи «денег» медика задержали.
Свою вину врач признал и дал признательные показания. Теперь к рассмотрению материалов дела с обвинительным заключением прокуратуры рассмотрит суд.
В минувший вторник, 7 мая, силовики Башкирии задержали по делу о получении взятки министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова.
Глава региона Радий Хабиров освободил чиновника от занимаемой должности. Он подчеркнул, что окажет необходимую помощь правоохранителям, что очистить органы власти от недобросовестных сотрудников.
Уголовное дело
Больницы
Коррупция
Врачи
Реклама
Реклама