Главу «Военторга» могут посадить на 10 лет
Руководителю АО «Военторг» может грозить до 10 лет лишения свободы
Руководителю АО «Военторг», задержанному по обвинению в мошенничестве, грозит до 10 лет лишения свободы. Это следует из текста Уголовного кодекса.
О задержании главы организации стало известно в ночь на 1 августа. По версии следствия, в 2019 году он с подельниками заключил с Минобороны госконтракт на поставку армейских несессеров, купил их у подконтрольных организаций и поставил в армию по завышенной в несколько раз цене.
Правоохранительные органы провели 64 обыска, изъяли документы и другие вещественные доказательства, а также опросили более 30 свидетелей.
Задержанному и бенефициару подконтрольных организаций, поставивших несессеры, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Часть 4 статьи 159 предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее бывшему замминистра обороны генералу Дмитрию Булгакову предъявили обвинение в поставке девяти миллионов армейских пайков по завышенной цене.