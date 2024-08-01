Главу «Военторга» могут посадить на 10 лет

Руководителю АО «Военторг» может грозить до 10 лет лишения свободы

Руководителю АО «Военторг», задержанному по обвинению в мошенничестве, грозит до 10 лет лишения свободы. Это следует из текста Уголовного кодекса .

О задержании главы организации стало известно в ночь на 1 августа. По версии следствия, в 2019 году он с подельниками заключил с Минобороны госконтракт на поставку армейских несессеров, купил их у подконтрольных организаций и поставил в армию по завышенной в несколько раз цене.

Правоохранительные органы провели 64 обыска, изъяли документы и другие вещественные доказательства, а также опросили более 30 свидетелей.

Задержанному и бенефициару подконтрольных организаций, поставивших несессеры, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Часть 4 статьи 159 предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее бывшему замминистра обороны генералу Дмитрию Булгакову предъявили обвинение в поставке девяти миллионов армейских пайков по завышенной цене.