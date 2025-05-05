Главу УК в Южно-Сахалинске поймали на многомиллионной краже у жильцов дома

Директора управляющей компании в Южно-Сахалинске заподозрили в краже у жителей многоквартирного дома более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, в 2023 году глава УК объявила о сборе денег среди жителей дома на улице Алексея Горького. Женщина сказала, что собранные средства отправятся для разработки проектной документации и технической инвентаризации для перевода отопления на газ. Жильцы собрали для этого более двух миллионов рублей.

Позже директор управляющей компании сказала, что необходимо еще более одного миллиона рублей для проведения электромонтажных работ по увеличению мощности отопительных приборов.

В общей сложности женщина получила свыше трех миллионов рублей от 40 собственников квартир, однако никаких обещанных ей работ выполнено не было. Средства от жильцов многоэтажки она перевела на личные счета и счета членов семьи.

В отношении главы УК возбудили два уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас их объединили в одно производство.

Ранее в Москве арестовали руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова. Правоохранители задержали его в рамках уголовного дела начальника главного управления информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.