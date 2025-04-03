Главу ростовского предприятия ОПК заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В Ростове главу предприятия ОПК арестовали за злоупотребления на гособоронзаказе

Силовики пресекли преступную деятельность руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ростове. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями при реализации гособоронзаказа. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, долгое время фигурант включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фальшивые затраты. Из-за этого себестоимость продукции увеличилась более чем на 12 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили в отношении подозреваемого руководителя уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Он арестован.

Накануне силовики задержали начальника исправительной колонии УФСИН в Забайкальском крае за превышение должностных полномочий. По версии следствия, с 2022 по 2024 годы он вымогал у осужденных деньги за смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение.