В Забайкалье начальника колонии задержали за вымогательство у осужденных

Начальника исправительной колонии УФСИН задержали в Забайкальском крае за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Фигурант с 2022 по 2024 годы организовал схему вымогательства денег у осужденных за смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение. Предполагаемые преступник оказывал психологическое давление на заключенных и угрожал дисциплинарной ответственностью.

СУ СК по Забайкалью возбудил уголовное дело по материалам ФСБ.

«В отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Лжесотрудников Федеральной службы безопасности, занимавшихся вымогательством, поймали ранее в Донецке. Злоумышленники угрожали жертвам избиением. Правоохранители напомнили, что сотрудники ФСБ никогда не требуют денег от людей.