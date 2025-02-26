Губернатор Вологодской области Филимонов подтвердил задержание заместителя

Задержание курирующего работу представительства Вологодской области в Москве вице-губернатора Дениса Алексеева не связано с его работой в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава субъекта Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и сделают свои выводы.

Филимонов добавил, что сообщения СМИ о том, что задержание Алексеева связано с его работой в лесной отрасли региона, не имеет под собой никаких оснований.

«К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве», — написал губернатор Вологодской области.

Глава региона подчеркнул, что всегда держал на контроле декриминализацию лесной сферы. Только в прошлом году в регионе проверили 157 арендаторов, у которых выявили 87 нарушений.

О задержании вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и полномочного представителя региона Кирилла Бочарова со ссылкой на источники сообщил «Коммерсант». Собеседники журналистов заявили, что причиной стало вымогательство 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного комплекса.

В обмен на взятку Алексеев и Бочаров пообещал продлить арендные договоры компании на участки под вырубку и оказать общее покровительство для участия в инвестиционных проектах.

Источники добавили, что первые 20 миллионов рублей полпред получил в ходе первых встреч с представителями компании.