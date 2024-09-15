Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны получил условный срок

Бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок за хищение земель Минобороны России. Информация об этом появилась в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС .

«Суд первой инстанции назначил Хайруллину лишение свободы сроком на три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — напомнило агентство.

Апелляция отменила приговор и изменила Хайруллину срок на условный. Сам фигурант вину признал и начал сотрудничать со следствием.

Это уже второй обвиняемый, которого признали виновным в незаконном присвоении земель, принадлежащих Министерству обороны России, в Московской области.

Ранее военный суд вынес решение в отношении одного из фигурантов дела — бывшего военного Сергея Бородина. Его признали виновным в хищении земель Минобороны на сумму 940 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима и обязал выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Бородин может условно-досрочно выйти из колонии уже в апреле 2025 года.

По версии следствия, земли незаконно вывели из собственности Минобороны через судебные процессы в рамках гражданского судопроизводства. Их оформляли на подставных лиц.