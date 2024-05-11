В Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей в упавшем автобусе | 360°

Криминал 11 мая 2024, 22:09 В Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей в упавшем автобусе СК: в Петербурге задержали начальника автоколонны «Такси» по делу о гибели людей

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Петербургские правоохранители задержали начальника автоколонны ООО «Такси» в качестве подозреваемого по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Правоохранители продолжают расследование по уголовному делу, возбужденному по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно связано с гибелью людей, находившихся в упавшем в Мойку автобусе в пятницу, 10 мая.

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«В качестве подозреваемого задержан начальникавтоколонны ООО „Такси“, организовавшего перевозку людей», — уточнило ведомство.

По данным следствия, именно он в компании должен был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, включая режима труда и отдыха водителей, работающих в ООО «Такси». Как выяснилось в ходе расследования, водитель упавшего в реку автобуса несколько дней не получал необходимое время отдыха.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее следователи провели обыски в компании, изъяв документацию и допросив руководящих сотрудников.