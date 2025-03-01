Главреда «Вечерних ведомостей» арестовали в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал главного редактора местной интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова на 14 суток по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики. Об этом РИА «Новости» сообщили в Свердловском областном суде.

В пятницу Постникова задержали перед лекцией об уральской идентичности. На него составили административный протокол по статье «Публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики».

В квартире журналиста в сентябре 2022 года прошли обыски. Тогда силовики допросили его в связи с возможной причастностью к фейкам о вооруженных силах. Постников проходил по делу как свидетель.

Ранее российский суд заочно приговорил редактора онлайн-издания Doxa* Армена Арамяна** к 10 годам колонии общего режима по делу распространении фейковой информации о деятельности вооруженных сил.

*Внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** ицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.