Редактора Doxa заочно осудили в России на 10 лет

Суд заочно приговорил редактора онлайн-издания Doxa* Армена Арамяна** к 10 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Приговор вынесли по обвинению в пропаганде терроризма и распространении фейковой информации о деятельности ВС РФ. Также Арамяну** запрещено администрировать сайты и каналы в интернете в течении четырех лет.

Уголовное дело рассматривалось без подсудимого, сейчас он находится в международном розыске. Арамяну** заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.

По данным Росфинмониторинга, в октябре прошлого года онлайн-издания Doxa* публиковало инструкции по поджиганию банкоматов и призывы сдаваться в плен ВСУ. Редактора Армена Арамяна** внесли в реестр террористов и экстремистов.

В феврале 2024 года суд Москвы заочно арестовал еще одного редактора издания Doxa* Марию Меньшикову**. Ей предъявили обвинение в публичном оправдании идеологии терроризма.

* Внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.