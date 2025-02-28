Главного редактора «Вечерних новостей» задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали главного редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова за публичное демонстрирование экстремистской атрибутики. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Георгий Краснов.

По его словам, против задержанного составят протокол об административном правонарушении по статье «Публичное демонстрирование экстремистской атрибутики», предусматривающей наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Правозащитник отметил, что в ближайшее время ознакомится с материалами и узнает, за какой именно пост Постникова намерены привлечь к административной ответственности.

«С большой вероятностью его задержат до завтра, суд пройдет в субботу», — добавил Краснов.

Ранее суд заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима редактора онлайн-издания Doxa* Армена Арамяна** по делу распространении фейковой информации о деятельности ВС РФ и пропаганде терроризма.

* Внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.