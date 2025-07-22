Главред Telegram-канала Baza пропал после обысков

В квартире главного редактора Baza Глеба Трифонова прошли обыски. Сам он перестал выходить на связь, сообщили сотрудники Telegram-канала .

«Как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти», — заявили авторы поста.

Обыски также прошли в офисе Baza. Сотрудники, которые находили там во время визита полиции и ОМОН, тоже перестали выходить на связь. Суть претензий пока неизвестна. По данным самого Telegram-канала, речь может идти о возбуждение некоего уголовного дела в одном из регионов России.

Утром 22 июля сотрудники ФСБ и МВД нагрянули с обысками к вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко. Визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье.