К вице-губернатору Брянской области пришли с обысками

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с обысками к вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Они проводятся у него дома и на рабочем месте», — уточнил собеседник информагентства.
По его словам, вице-губернатор пока не получил процессуального статуса, а визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье. Симоненко на своем посту курирует в том числе строительство в регионе.
Ранее в Белгородской области задержали замглавы региона Рустэма Зайнуллина. По версии следствия, чиновник с подельниками похитил 32 миллиона рублей, предназначавшихся на строительство оборонительных сооружений.
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