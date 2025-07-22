К вице-губернатору Брянской области пришли с обысками

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с обысками к вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Они проводятся у него дома и на рабочем месте», — уточнил собеседник информагентства.

По его словам, вице-губернатор пока не получил процессуального статуса, а визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье. Симоненко на своем посту курирует в том числе строительство в регионе.

Ранее в Белгородской области задержали замглавы региона Рустэма Зайнуллина. По версии следствия, чиновник с подельниками похитил 32 миллиона рублей, предназначавшихся на строительство оборонительных сооружений.