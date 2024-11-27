Главный киллер ОПГ «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства в Казани в 1999 году

Ринат Фархутдинов, известный как Ритник, — ключевой член организованной преступной группы «Хади Такташ», — дал показания против двух человек, которые, по его словам, были заказчиками убийства бизнесмена Олега Палутина в Казани в 1999 году. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Фархутдинов отправился на убийство местного предпринимателя вместе с Александром Новицким. Они действовали по отработанной схеме: дождались жертву в безлюдном месте и застрелили ее из пистолета Макарова с глушителем. За выполненный заказ каждый из них получил по две тысячи долларов. Убийство предпринимателя не могли раскрыть в течение 25 лет.

Оба преступника оказались за решеткой, но по другим делам. В 2016 году Новицкий вышел из тюрьмы условно-досрочно и вскоре после этого скончался на свободе от туберкулеза. А Ринтик продолжает отбывать пожизненное заключение в тюрьме «Черный дельфин».

«Ринат Фархутдинов попытался скостить себе пожизненное и стал сотрудничать со следствием. Он дал показания по нераскрытому уголовному делу, которое совершил со своим подельником», — сообщил Shot.

По данным Telegram-канала, он сдал двух предпринимателей: 50-летнего Вадима Сошникова, заместителя генерального директора ООО «Автодор», и его 49-летнего подчиненного Рафаиля Хамдеева.

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