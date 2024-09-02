Главный кадровик Минобороны пожаловался на получение данных о доходах своей семьи

Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, находящийся под следствием по делу о получении взятки, подал жалобу на то, что суд не уведомил его о ходатайстве следователя об истребовании данных о доходах его семьи. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь 235-го гарнизонного военного суда Алена Плигина.

Она добавила, что жалобу рассмотрят 4 сентября.

Кузнецова обвиняют в получении взятки от краснодарского бизнесмена Льва Мартиросяна. По данным следствия, предприниматель передал жене генерала земельный участок и жилой дом на общую сумму более 30 миллионов рублей за то, что Кузнецов оказал ему протекцию.

При обыске у военнослужащего нашли более 100 миллионов рублей наличными, а также многочисленные предметы роскоши.

Ранее бывший замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвинили в получении взятки, попросился под домашний арест под обещание не прятаться от следствия.