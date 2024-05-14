Главного военного кадровика Кузнецова обвинили в получении взятки коттеджем на Кубани | 360°

Криминал 14 мая 2024, 23:20 Главного военного кадровика Кузнецова обвинили в получении взятки коттеджем на Кубани «Коммерсант»: Кузнецова обвинили в получении крупной взятки на 30,5 млн рублей РИА «Новости»

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Начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обвинили в получении взятки в особо крупном размере — коттеджем на Кубани. Подробности дела рассказал «Коммерсант».

Общая сумма взятки — 30 миллионов 500 тысяч рублей. По версии следствия, генерал-лейтенант Кузнецов совершил преступление, когда служил начальником 8-го управления Генерального штаба вооруженных сил РФ. Используя служебное положение, он в апреле 2020 года, предположительно, вступил в сговор с краснодарским предпринимателем Левой Мартиросяном, с которым был знаком с 2010 года.

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Он оказал бизнесмену протекцию на 372 миллиона рублей, за что тот приобрел на имя жены Кузнецова земельный участок в Краснодаре стоимостью 7,5 миллиона рублей, а потом построил на нем жилой дом площадью больше тысячи квадратных метров и стоимостью почти 23 миллиона рублей.

Леву Мартиросяна арестовали по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Его отправили в СИЗО до 12 июля.