Фигуранта дела о даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову арестовали | 360°

Криминал 14 мая 2024, 20:23 Фигуранта дела о даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову арестовали Суд арестовал фигуранта дела о даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову

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Басманный суд Москвы арестовал Льва Мартиросяна по делу о даче взятки бывшему начальнику восьмого управления Генштаба Вооруженных сил России Юрию Кузнецову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мартиросяна отправили в СИЗО до 12 июля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере.

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Следователи ранее арестовали кадровика Минобороны Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей. По данным СК, в 2021-2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур.

Во время обысков в доме Кузнецова его жена почувствовала себя плохо. У женщины начались проблемы с сердцем.