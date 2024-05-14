Фигуранта дела о даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову арестовали | 360°

14 мая 2024, 20:23
Фигуранта дела о даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову арестовали
Суд арестовал фигуранта дела о даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову
Басманный суд Москвы арестовал Льва Мартиросяна по делу о даче взятки бывшему начальнику восьмого управления Генштаба Вооруженных сил России Юрию Кузнецову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мартиросяна отправили в СИЗО до 12 июля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере.
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Следователи ранее арестовали кадровика Минобороны Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей. По данным СК, в 2021-2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур.
Во время обысков в доме Кузнецова его жена почувствовала себя плохо. У женщины начались проблемы с сердцем.
Суд
Россия
Москва
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