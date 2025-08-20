Глава азербайджанской диаспоры Шыхлински может избежать колонии

Арестованный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински может избежать тюремного срока. Об этом сообщило 66.RU.

Все дело в том, что весной 2026 года у Шыхлински истечет срок привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство Фехруна Ширинова в 2010-м, напомнил источник издания. Именно поэтому Шахин может избежать срока в ИК.