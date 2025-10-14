«Гламурного фотографа 90-х» Бородулина обвинили в домогательствах

Десятки моделей обвинили «гламурного фотографа 90-х» Александра Бородулина в домогательствах на съемках. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По словам девушек, фотограф заманивал моделей к себе в московскую студию под предлогом кастинга в кино. Он уговаривал их сняться в эротическом промо и попробовать себя в откровенной постельной сцене, чтобы стать звездой.

Модели заявили каналу, что снимавший для Playboy и Vogue фотограф обещал, что в кадр попадут только романтические поцелуи и объятия, но на деле все оказывалось по-другому. Одна из девушек рассказала, что даже после отказа фотограф стал домогаться ее с новой силой.

«Он начал прижиматься ко мне на диване, гладить по груди поверх кофты. Я испугалась и убежала», — заявила она.

Другая модель отметила, что после съемок Бородулин предложил ей интим и стал гладить по ягодицам и груди. Девушка в панике убежала, но не стала обращаться в полицию: опасалась проблем из-за связей фотографа.

