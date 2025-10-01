«Пять тысяч дам». Пикап-блогеру грозит арест после грубых домогательств к девушке в Сочи

В Сочи блогер пытался познакомиться с девушкой за пять тысяч рублей. В пресс-службе УВД по городу-курорту сообщили, что в отношении мужчины уже составили административный материал.

«Ему грозит до 15 суток административного ареста», — уточнили в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что блогер добровольно пришел в полицейский участок и принес свои извинения.

До этого в сети распространилось видео, на кадрах которого известный пикап-блогер из Абхазии назойливо пристает к девушке на набережной реки Сочи, в центре курорта.

«Пять тысяч дам за имя. Еще пять за свидание», — сказал он.

В конце ролика блогер нецензурно выразился в адрес несговорчивой красавицы.

