Генпрокуратура утвердила обвинение участнику нападения на псковских десантников в Чечне

Дело участника нападения на военнослужащих под Улус-Кертом направили в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника нападения на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигуранта обвинили по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих».

По версии СК, обвиняемый входил в состав вооруженного формирования, созданного Шамилем Басаевым и Хаттабом, и принимал участие в вооруженном мятеже на территории республики.

Следствие полагает, что в феврале 2000 года он участвовал в нападении на подразделение 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Шатойского района.

В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Уголовное дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении еще пяти вероятных участников вооруженного формирования продолжается.

Ранее трех членов банды Басаева и Хаттаба задержали за преступления 27-летней давности.