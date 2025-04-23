Генпрокуратура России показала, из какого пистолета застрелили Талькова

Суд в Санкт-Петербурге заочно назначил 13 лет лишения свободы продюсеру Валерию Шляфману по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Генеральная прокуратура России в Telegram-канале показала снимок пистолета, из которого застрелили музыканта.

Ведомство разместило два снимка из 90-х — орудие убийства Талькова и обнаруженные на месте преступления пули.

Следствие и суд установили, что 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге, во Дворце спорта «Юбилейный», Шляфман поссорился с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступления.

В коридоре между представителями артистов завязалась драка, в которой участвовал и Тальков. В какой-то момент Шляфман выхватил у Малахова пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но попал в своего подопечного и смертельно его ранил.

Для раскрытия дела силовики опрашивали сотрудников внутренних дел того времени, работников «Юбилейного» и выступавших на том концерте артистов.