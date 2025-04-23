Суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам за убийство Талькова

Суд в Санкт-Петербурге заочно признал Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман, работавший у Талькова концертным директором, поссорился с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступления артистов. Оба музыканта хотели выступать позже, поскольку в то время это было более престижным.

В коридоре между представителями артистов завязалась драка, в которой участвовал и сам Тальков. В какой-то момент Шляфман выхватил у Малахова пистолет и попытался застрелить оппонента, но вместо этого попал в своего подопечного, смертельно его ранив.

Вскоре после этого подсудимый выехал на Украину, где получил загранпаспорт, и затем репатриировался в Израиль, где живет до сих пор.

Генпрокуратура сообщила, что для раскрытия дела опросили артистов, выступавших на том концерте, работников «Юбилейного» того времени и сотрудников внутренних дел.

Ранее Олег Блинов, первым возглавлявший следствие по делу об убийстве певца, заявил, что считает слишком суровой мерой запрошенные для Шляфмана 14 лет лишения свободы.