Суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам за убийство Талькова

Суд в Санкт-Петербурге заочно признал Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман, работавший у Талькова концертным директором, поссорился с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступления артистов. Оба музыканта хотели выступать позже, поскольку в то время это было более престижным.

В коридоре между представителями артистов завязалась драка, в которой участвовал и сам Тальков. В какой-то момент Шляфман выхватил у Малахова пистолет и попытался застрелить оппонента, но вместо этого попал в своего подопечного, смертельно его ранив.

Вскоре после этого подсудимый выехал на Украину, где получил загранпаспорт, и затем репатриировался в Израиль, где живет до сих пор.

Генпрокуратура сообщила, что для раскрытия дела опросили артистов, выступавших на том концерте, работников «Юбилейного» того времени и сотрудников внутренних дел.

Ранее Олег Блинов, первым возглавлявший следствие по делу об убийстве певца, заявил, что считает слишком суровой мерой запрошенные для Шляфмана 14 лет лишения свободы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте