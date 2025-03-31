Генпрокуратура попросила приостановить запрет деятельности движения «Талибан» в России
ГП попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения «Талибан»
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд России с иском о снятии запрета деятельности движения «Талибан»*. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
«В Верховный суд Российской Федерации поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности „Движения Талибан“, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими», — сообщили в суде.
Иск рассмотрят 17 апреля. Заседание по делу пройдет в закрытом режиме.
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций, в декабре прошлого года. В документе прописали процесс приостановки террористического статуса в стране.
В конце января 2025 года в министерстве иностранных дел России заявили, что внутренняя юридическая процедура исключения движения «Талибан»* из списка террористических организаций продолжается, но подробностей не огласили.
*Запрещенная в России террористическая организация.