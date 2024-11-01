Генералу Муминджанову продлили арест за взятку

Заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову продлили арест до 2 февраля. Об этом сообщили «Известиям» в военном суде.

По данным следствия, генерал, возглавляя департамент ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку в 20 миллионов рублей поспособствовал заключению одной из компаний выгодных контрактов с военным ведомством. Сам Муминджанов не признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, выяснилось, что генерал давно не появлялся по адресу в Воронеже, по которому прописан. В его квартире живут две женщины, которые плохо говорят по-русски.

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