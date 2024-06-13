Генерала Шамарина оставили в СИЗО

Второй западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
«Постановление оставить без изменения», — сказал судья.
Правоохранители задержали Шамарина в мае. Его заподозрили в том, что он получил взятку от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной.