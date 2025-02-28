Генерала Попова снова отправили в СИЗО

Тамбовский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.
«Постановлением суда мера пресечения Попову изменена на содержание под стражей», — отметили в суде.
Адвокат Сергей Буйновский уточнил, что генерал будет находиться в СИЗО до 27 апреля. Защита планирует обжаловать постановление.
Попова задержали в мае 2024 года, ему предъявили обвинение в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что он причастен к хищению металлических конструкций на сумму более 114 миллионов рублей.
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