Арестованного за мошенничество генерала Попова потребовали отправить в СИЗО

ТАСС: прокуратура просит перевести генерала Попова с домашнего ареста в СИЗО

Военная прокуратура обратилась в суд с требованием изменить меру пресечения арестованному по делу о мошенничестве генерал-майору Ивану Попову с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом ТАСС сообщил в правоохранительных органах.

По данным ведомства, Попов нарушает условия домашнего ареста. Он отказался проходить медицинское освидетельствования по пути на судебное заседание. Это произошло, когда генерала остановили сотрудники Госавтоинспекции. Суд планирует рассмотреть ходатайство 27 февраля.

Попова обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила как гуманитарную помощь. Злоумышленники продали изделия в другом регионе.

По версии следствия, генерал совершил служебный подлог и хищение. Попов находится под домашним арестом с июля 2024 года.