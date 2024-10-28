Генерала Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Экс-начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа», — уточнили в СК.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ более 10 миллионов рублей в качестве взятки. Эти деньги генерал взял за покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку средств связи для нужд Министерства обороны России.

Оглоблин получил 4,5 года колонии за хищения в феврале 2022 года. Также он проходил свидетелем по делу генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. В августе Оглобина освободили из тюрьмы.

Ранее суд арестовал 29 счетов и недвижимость бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.