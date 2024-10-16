Суд арестовал 29 счетов и недвижимость бывшего главного кадровика Минобороны

Суд по ходатайству следствия арестовал счета и объекты недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС .

Суд наложил арест на 29 счетов и шесть объектов недвижимости. Арестованы земельный участок в Красногорске, дом и земельный участок в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, земля и дом в Краснодаре и квартира на Ярцевской улице в Москве.

Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и трехэтажного дома на нем в Краснодаре от местного предпринимателя Левы Мартиросяна. Обвиняемые находятся в СИЗР.

Имущество Мартиросяна также арестовано. Под арест попал жилой дом в Краснодаре, две квартиры, земельный участок и автомобиль BMW X5. Сумма арестованных активов составила более 50 миллионов рублей.