Суд арестовал 29 счетов и недвижимость бывшего главного кадровика Минобороны

Суд по ходатайству следствия арестовал счета и объекты недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.
Суд наложил арест на 29 счетов и шесть объектов недвижимости. Арестованы земельный участок в Красногорске, дом и земельный участок в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, земля и дом в Краснодаре и квартира на Ярцевской улице в Москве.
Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и трехэтажного дома на нем в Краснодаре от местного предпринимателя Левы Мартиросяна. Обвиняемые находятся в СИЗР.
Имущество Мартиросяна также арестовано. Под арест попал жилой дом в Краснодаре, две квартиры, земельный участок и автомобиль BMW X5. Сумма арестованных активов составила более 50 миллионов рублей.
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