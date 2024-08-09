Бывшего подчиненного генерала Шамарина освободили за дачу показаний

Суд освободил бывшего начальника подразделения главного управления связи Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина за дачу показаний против генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Игорь Дюкин.

По его словам, это произошло еще в марте. Оставшийся тюремный срок Оглоблину заменили исправительными работами.

О том, что Оглоблин проходит свидетелем по делу Шамарина, стало известно в июле. Сам он получил 4,5 года колонии за хищения в феврале 2022 года.

Шамарина обвинили в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от пермского телефонного завода «Телта». Сам генерал-лейтенант признал, что получил только 19.