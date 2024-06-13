Стала известна дата рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина

Второй западный окружной военный суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест начальника главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.
Суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения Шамарину в виде заключения под стражу 13 июня.
По данным следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха компании Елены Гришиной. Генерала задержали в мае, у него провели обыски. После этого Шамарина доставили на допрос. Затем стало известно о его аресте.