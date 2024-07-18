Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест в военном суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

В понедельник, 15 июля, судья перевел под домашний арест Попова до 11 октября. Заседание провели в закрытом режиме.

Генералу предъявили обвинение в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области. Общая стоимость материалов составила свыше 100 миллионов рублей. По данным СК, за свои «услуги» Попов получил больше миллиона рублей.

Также под домашним арестом оказался предприниматель Сергей Моисеев, который стал фигурантом по делу Попова. Он признался в содеянном и уже погасил часть вмененного ему ущерба. После этого СК призвал отпустить Моисеева под домашний арест.