Генерал Муминджанов не признал вину в получении взяток

Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов отказался признавать свою вину в получении взяток за договор подрядчика с Минобороны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство следователя об аресте высокопоставленного военнослужащего. Муминджанову грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, замкомандующего ЛенВО за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку Минобороны обмундирования на 1,5 миллиарда рублей.

Генерала задержали в Воронеже и этапировали в Москву. По данным Telegram-канала Shot, сын подсудимого Истам Муминджанов владеет двухкомнатной квартирой в элитном жилом комплексе в Москве стоимостью около 30 миллионов рублей. Также в собственности мужчины находится машина BMW X1 XDrive.