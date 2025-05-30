Генерал ФСБ указал на странную деталь в деле об убийстве ветерана СВО Гурциева

Странная деталь обнаружена в деле о подрыве ветерана специальной военной операции Заура Гурциева. Об этом в интервью «МК» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

На необычное обстоятельство указывает опубликованное видео трагедии. На кадрах видно, что встреча бывшего военнослужащего и его знакомого была назначена, при этом она носила явно не дружеский характер.

«Есть некоторые признаки, что это была не просто запланированная дружеская, а довольно сложная встреча», — пояснил Михайлов указав на полубоевую стойку Гурциева.

Ветеран СВО и первый заместитель мэра города Заур Гурциев и его знакомый погибли ночью 29 мая при взрыве возле многоквартирного дома в Ставрополе. Вероятным виновником называют 29-летнего уроженца Краснодарского края.

Следователи возбудили уголовное дело. Они рассматривают все версии обстоятельств трагедии, в том числе теракт, организованный украинской стороной.