Экс-замглавы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, попросил отпустить его из СИЗО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что адвокаты Булгакова возражали против удовлетворения ходатайства следователя о заключении под стражу.
«Булгаков имеет государственные награды и благодарности, является ветераном боевых действий. Он страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении», — указали в материалах дела.
До ареста экс-замминистра обороны отвечал за материально-техническое обеспечение армии с сентября 2022 года. Меру пресечения Булгакову выбрали в июле, в СИЗО он будет находиться до 25 декабря. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину Булгаков не признал.
Генерал Булгаков попросил выпустить его из СИЗО
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