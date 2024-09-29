Генерал Булгаков попросил выпустить его из СИЗО

Генерал Булгаков попросил суд отпустить его из СИЗО, ссылаясь на статус ветерана

Экс-замглавы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, попросил отпустить его из СИЗО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что адвокаты Булгакова возражали против удовлетворения ходатайства следователя о заключении под стражу.

«Булгаков имеет государственные награды и благодарности, является ветераном боевых действий. Он страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении», — указали в материалах дела.

До ареста экс-замминистра обороны отвечал за материально-техническое обеспечение армии с сентября 2022 года. Меру пресечения Булгакову выбрали в июле, в СИЗО он будет находиться до 25 декабря. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину Булгаков не признал.