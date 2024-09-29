Генерал Булгаков начал мешать расследованию дела

Обвиненный в мошенничестве бывший заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков стал препятствовать расследованию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — указали в документах.

Судя по материалам дела, фигуранты могут скрыться от органов расследования и суда, выехав в другие государства. Также они могут продолжить преступную деятельность с неустановленными соучастниками.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-заместителю главы Минобороны до 25 декабря. Булгакова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину он не признал. Генерала арестовали в июне, он отвечал за материально-техническое обеспечение армии с сентября 2022 года.