Суд продлил арест генералу Булгакову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста обвиняемому в мошенничестве бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову до 25 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости».
В ходе заседании судья Елена Ленская огласила решение удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей. На такой же срок суд продлил арест вероятных соучастников фигуранта: Геннадию Селезневу и генеральному директору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву.
Булгакова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, он не признал свою вину. В июле генерала, который отвечал за материально-техническое обеспечение армии РФ с сентября 2022 года, арестовали.
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