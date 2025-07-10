Директору МХАТ имени Горького предъявили обвинение в растрате

Директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Он не арестован, отпустили под подписку о невыезде», — уточнил собеседник агентства.

С обысками во МХАТ правоохранительные органы пришли накануне, обыскали и дом театрального деятеля в Подмосковье. Предположительно, вопросы у следствия возникли из-за реконструкции старой сцены театра, начавшейся в 2022 году.

Сам Кехман оценил затраты на ремонт в пять-семь миллиардов рублей, в то время как суммарная стоимость госконтрактов, по данным «Известий», была около двух миллиардов.