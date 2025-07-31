Гендиректора МХАТ заподозрили в получении взятки в 27 миллионов рублей

Против гендиректора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана возбудили уголовное дело о получении взятки в 27 миллионов рублей. Об этом сообщил журналист «Фонтанки» Евгений Вышенков.

По данным следствия, гендиректор компании «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов в 2022 года купил автомобиль представительского класса, оформил на одну из подконтрольных ему фирм и передал Кехману. Напрямую сделать этого он не мог, поскольку театральный руководитель с 2015 года банкрот и должен банкам 18 миллиардов рублей.

Взамен Каргинову обеспечили возможность реконструировать сцену МХАТ.

Следователи приехали с обысками на Тверской бульвар 9 июля. Позднее Кехману предъявили обвинение в растрате, но отпустили под подписку о невыезде.

А 22 июля обыски прошли и в Санкт-Петербурге.