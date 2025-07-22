В Михайловский театр приехали с обысками

Телеканал 78 сообщил об обысках в Михайловском театре в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы приехали с обысками в Михайловский театр. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на источник.

По их информации, следственные действия могут проходить в рамках расследования дела о растрате при ремонте. Других подробностей пока нет.

Ранее обыски прошли в здании МХАТ имени Горького. Оба этих театра возглавляет Владимир Кехман: в Москве он занимает должность гендиректора, в Санкт-Петербурге — художественного руководителя.

По предварительной информации, следствие интересует реконструкция старой сцены МХАТа, которая началась в 2022 году. Самому Кехману предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.