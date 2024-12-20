Гендиректора Корпорации развития Курской области арестовали на два месяца

Обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина арестовали на два месяца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона , такое решение принял Ленинский районный суд Курска.

«Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Владимира Лукина сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

За несколько недель до этого решения под стражу отправился бывший заместитель Лукина Игорь Грабин. Его обвинили в растрате денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области.

Telegram-канал Mash уточнил, что генеральный директор Корпорации развития проходит по этому же делу. По данным авторов, показания на Лукина дал бывший губернатор региона Алексей Смирнов. До этого чиновника наградили медалью за вклад в укреплении обороны России.