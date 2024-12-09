Бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» арестовали за растрату бюджета

Суд арестовал экс-замглавы «Корпорации развития Курской области» Грабина

Фото: РИА «Новости»

Суд арестовал бывшего заместителя гендиректора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за растрату бюджетных средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Обвиняемого отправили под стражу на два месяца. Он проходит по делу о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

«Постановление может быть обжаловано», — заявили в пресс-службе.

По данным следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенные для возведения фортификационных сооружений в Курской области.

В конце ноября в Ростове-на-Дону задержали замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Их заподозрили во взяточничестве.

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