Бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» арестовали за растрату бюджета

Суд арестовал бывшего заместителя гендиректора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за растрату бюджетных средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Обвиняемого отправили под стражу на два месяца. Он проходит по делу о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

«Постановление может быть обжаловано», — заявили в пресс-службе.

По данным следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенные для возведения фортификационных сооружений в Курской области.

В конце ноября в Ростове-на-Дону задержали замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Их заподозрили во взяточничестве.