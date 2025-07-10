Футбольного судью Головко отправили под домашний арест по делу о взятке

В столице суд избрал меру пресечения для судьи ФНЛ по делу о незаконном влиянии на результаты официального спортивного соревнования или коммерческого конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Богдана Головко отправили под домашний арест на один месяц и 11 суток.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства Головко и его защитника — адвоката об избрании обвиняемому меры пресечения в виде запрета определенных действий», — добавили в пресс-службе.

Головко работал на матчах Первой лиги и судил встречу последнего тура между «Торпедо» и «КАМАЗом». В этом матче москвичи одержали победу и напрямую вышли в РПЛ.