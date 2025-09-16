ФСИН подтвердила задержание сбежавшего из СИЗО-1 в Екатеринбурге

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области подтвердило задержание обвиняемого, сбежавшего из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Пресс-служба ведомства обнародовала фото пойманного злоумышленника.

Беглеца обнаружили сотрудники оперативного управления ГУ ФСИН России по Свердловской области, ФСБ и МВД при поддержке отряда специального назначения «Россы».

«Был обнаружен обвиняемый К., совершивший побег из СИЗО-1 города Екатеринбурга. Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан», — уточнили в ведомстве.

О задержании второго беглеца сообщили 360.ru накануне в правоохранительных органах. До этого силовики поймали первого сбежавшего из СИЗО — он не оказал сопротивления при задержании.