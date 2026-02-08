ФСИН: Галицкая не поступала в СИЗО Москвы и области, суицидов в изоляторах региона не было

ФСИН: Галицкая не поступала в СИЗО регионов, суицидов в изоляторах не было

Информация о суициде экс-жены топ-менеджера «Альфа-банка» Александра Галицкого Алии Галицкой в СИЗО является недостоверной. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСИН сообщило РИА «Новости» .

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что Галицкая А. покончила с собой в СИЗО, сообщаем, в СИЗО Московского региона суицидов не происходило. Кроме того, уведомляем, что Галицкая А. в СИЗО города Москвы и области не поступала», — уточнили в ведомстве.

О том, что Галицкая якобы покончила с собой, сообщил источник РБК. Официально эта информация не подтверждалась.

Галицкую арестовали по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, она посредством переписок и телефонных звонков шантажировала экс-супруга сведениями, которые могли причинить существенный вред его правам и законным интересам. Подсудимая грозила распространить позорящую информацию, если ее бывший муж не передаст ей 150 миллионов долларов.

Истринский суд отправил Галицкую под стражу на два месяца в качестве меры пресечения. СК возбудил против нее уголовное дело о вымогательстве для получения имущества в особо крупном размере.