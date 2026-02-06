Экс-жену бывшего топ-менеджера «Альфа-банка» арестовали за вымогательство

Истринский суд отправил под стражу Алию Галицкую, которую подозревают в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга — бывшего топ-менеджера «Альфа-банка» Александра Галицкого. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

По версии следствия, подсудимая в 2024 году угрожала бывшему мужу распространением позорящих его сведений и потребовала от него деньги за молчание.

Галицкую арестовали на два месяца в качестве меры пресечения. Против нее возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

